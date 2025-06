Roma Pride, a parata bandiere Palestina e di Israele

agenzia

Sarà presente comunità ebraica Lgbtq+

ROMA, 13 GIU – “Gli anni scorsi si era diffusa disinformazione, ovvero la partecipazione del carro di Israele al Pride: una vera e propria bufala. Non abbiamo mai avuto nessun contatto con l’ambasciata di Israele e quindi la partecipazione di Israele alla parata. Ma la bandiera con la stella di David è un simbolo religioso e identitario del mondo ebraico, quindi chi è ebreo userà quel simbolo su sfondo arcobaleno. Quest’anno dopo una serie di riflessioni, alcuni esponenti della comunità ebraica ci hanno comunicato che molto probabilmente parteciperanno al Pride. Si tratta di una delegazione di ebrei Lgbt+ europei: Keshet Europe. Gli ebrei non devono aver paura di scendere in piazza per il Pride visto che sono anche Lgbt+”. Lo ha detto Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride 2025 e presidente del circolo Mario Mieli, alla conferenza stampa indetta oggi. ” Il Pride è di tutti e sicuramente vedremo sventolare anche bandiere della Palestina come l’anno scorso – ha aggiunto -. Parteciperanno, anche se informalmente, dei movimenti pro Palestina, ma non sappiamo chi di preciso”. In merito a Gaza “Dobbiamo riflettere tutti su quanto sta avvenendo in Medio Oriente, un vero e proprio massacro e noi siamo schierati apertamente”, ha ribadito.

