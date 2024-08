Romeo, Lega ribadirà no a Ius scholae, non si avveleni clima

agenzia

'Vediamo come andrà il vertice di domani'

ROMA, 29 AGO – La proposta di legge sullo ius scholae annunciata oggi da Antonio Tajani? “Noi ribadiamo il nostro no allo Ius scholae, Salvini è stato abbastanza chiaro. Poi, bisogna capire cosa presentano e che intenzioni reali hanno. Certo, fare iniziative che passano con i voti della sinistra indebolisce la maggioranza e rischia di avvelenare il clima. Vediamo come andrà il vertice di domani, la Lega non farà altro che ribadire il suo no, ma siamo fiduciosi perché anche FI di recente ha confermato che non è una priorità del governo…”. Così, interpellato dall’ANSA il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo.

