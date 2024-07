Ronzulli,non sono contenta del decreto per le liste d’attesa

agenzia

Non le ridurrà in modo immediato. E' un provvedimento tampone

ROMA, 25 LUG – “Io non sono così contenta di questo decreto. Questo non è assolutamente un decreto risolutivo. Questo non è un decreto che riduce le liste d’attesa in modo immediato, forte. E’ un provvedimento tampone”. A dirlo, parlando del decreto sulle liste d’attesa per la sanità appena approvato dal Parlamento, è la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli (FI) ad Agorà Estate Rai Tre.

