Ruggero Razza e il Piano Mattei: «Esempio perfetto di quello che deve essere il nuovo approccio europeo all’Africa»

strasburgo

L’eurodeputato di FdI-Ecr è presidente della Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb

«Con il summit di Roma sulla sinergia tra piano Mattei e Global Gateway dell’Ue, si compie un altro passo importante sulla strada tracciata da Giorgia Meloni per una nuova cooperazione nel continente africano. Ascoltando il presidente Meloni e la presidente von der Leyen ci si rende conto che nel rapporto con l’Africa il dibattito tra i gruppi politici al Parlamento europeo è molto più indietro, perché ancora paralizzato da questioni ideologiche, tarato solo sul dramma della migrazione e per diverse sbagliate ragioni ostile a forme di partenariato economico».

Lo ha detto l’eurodeputato di FdI-Ecr, Ruggero Razza, presidente della Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb.

«Invece – ha evidenziato Razza – il rapporto con l’Africa, nel Mediterraneo globale, è strategico per tutta l’Unione Europea, da Nord a Sud, in uno scenario internazionale sempre più complesso e inquietante».