Ruggero Razza pronto a candidarsi alle Europee: «Sono disponibile per FdI»

La proposta

L'ex assessore regionale alla Sanità rompe gli indugi

«I prossimi cinque anni saranno importanti: per l’Italia che vuole cambiare l’Europa, come auspicato tante volte da Giorgia Meloni; per la Sicilia che deve contare di più nel Mediterraneo. Per questo ho dato la mia disponibilità a candidarmi alle elezioni europee, nella lista di Fratelli d’Italia». Così l’ex assessore alla Sanità della Regione Siciliana, Ruggero Razza, in un video rivolto ai propri follower sui social.«Vi ringrazio fin d’ora – aggiunge Razza – per l’amicizia che ho sentito forte in questi giorni. Ma dopo tante indiscrezioni sentivo di rivolgermi direttamente agli amici più cari. A presto!».

