Sala ‘candidato Regione? Prenderei in considerazione tutto’

agenzia

'Il punto è cosa vogliono fare in futuro la sinistra e il Pd'

MILANO, 15 FEB – “Io prenderei in considerazione anche tutto, potendo dare il mio contributo”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Amici e Nemici su Radio24, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se c’è la possibilità che si candidi per presidente della Regione Lombardia se glielo chiedessero. “Rimane il fatto che, non voglio dire, ma mancano due anni” alla fine del mandato da sindaco, “francamente non lo so – ha aggiunto -. Io nella vita ho fatto le cose senza chiedere un favore a nessuno ma dicendo: ‘io ci sono e vediamo cosa posso fare’. Il punto è cosa vuole essere la sinistra nel futuro e cosa vuole essere il Pd”.

