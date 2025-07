Sala: ‘Continuerò a lavorare per Milano con dedizione’

agenzia

Il sindaco: 'Spero che Tancredi possa chiarire al più presto'

MILANO, 31 LUG – “Prendo atto dei nuovi provvedimenti emessi oggi dalla magistratura”. Lo spiega in una nota il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo la conferma degli arresti domiciliari per l’ex assessore Giancarlo Tancredi. “Io continuerò a lavorare per Milano, con passione e dedizione – prosegue -. Rimane forte la mia attenzione per la fase delicata che sta attraversando Milano e spero che l’ex assessore Tancredi possa chiarire al più presto la sua posizione, nel massimo rispetto delle prerogative della magistratura”.

