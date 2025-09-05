Sala, dopo le Olimpiadi si trovi il candidato sindaco

agenzia

'Non scappo. Il voto anticipato non farebbe comodo a nessuno'

“Io spero di riuscire a gestire tutta la fatica del caso, di arrivare ai Giochi olimpici avendo fatto delle cose giuste e poi credo che post Olimpiadi, spero non prima, si potrà cominciare a parlare di successione e di candidature, quando saremo a un anno dalle elezioni” comunali. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivando alla festa del Pd di Milano, che si inaugura oggi proprio con una intervista al primo cittadino. “Non abbiamo una data del voto, ma post Olimpiadi saremo a un annetto”, ha aggiunto. DI certo il voto anticipato a Milano non “serve a nessuno ma nel caso io non sono certo uno che scappa”. “Per come sono fatto io credo che sia un tema di senso del dovere. E poi che senso avrebbe. L’ho detto più volte che non so neanche a chi farebbe comodo – ha aggiunto -. Il 2027 sarà un anno delicatissimo in cui faremo le politiche, le amministrative, chissà anche le regionali, tutto può essere. Ho visto oggi il mio amico Attilio Fontana bello tonico”.

