Sala: ‘La posizione del Pd sul terzo mandato è anti storica’

agenzia

'Chiedo coerenza e non i tre mandati solo quando fanno comodo'

MILANO, 18 GEN – Quella del Pd che dice no al terzo mandato “mi pare veramente una posizione antistorica”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivando stamani a un evento. “Io quello che chiedo è coerenza – ha aggiunto -, primarie sì, primarie no, o primarie quando fanno comodo? Due mandati come limite sì, come avviene nei comuni, no come avviene in parlamento e alle europee, o quando fanno comodo?”. “Quando si dice che i sindaci o i presidenti di Regione rischiano di avere troppo potere – ha aggiunto – non si capisce la vita che facciamo, non abbiamo tutto questo potere”.

