Sala, Milano non vada a destra con connotazioni fasciste

'Ieri scene da Ventennio, parte FdI ha quella matrice culturale'

MILANO, 11 MAR – Il centrodestra dice che alle prossime comunali vincerà sicuramente, “auguri, io mi batterò con tutte le mie forze perché Milano non vada in mano a questa destra con connotazioni fasciste”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando quanto successo ieri in Consiglio comunale con Fratelli d’Italia che ha chiesto le sue dimissioni. “Ieri è stata una giornata difficile, dura. Io non mi scaldo per la richiesta di dimissioni, nel teatrino della politica queste cose avvengono – ha detto -. Ma ciò che è successo in aula sono scene da ventennio, una parte dei rappresentanti di FdI ha quella matrice culturale”.

