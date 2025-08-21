Sala, ‘non informato dello sfratto. Il Leonka ha valore’

agenzia

'Deve continuare ad emettere cultura, continua il dialogo'

MILANO, 21 AGO – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non è stato informato preventivamente dell’esecuzione dello sfratto del centro sociale Leoncavallo, anche se ieri in prefettura si è svolta una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza a cui Sala aveva delegato il vicecomandante della polizia locale. “In quella sede non è stato fatto cenno ad alcuno sfratto esecutivo del centro sociale Leoncavallo” ha detto sala convinto che “per un’operazione di tale delicatezza, al di là del Comitato, c’erano molte modalità per avvertire l’Amministrazione milanese”. E’ stato il prefetto Claudio Sgaraglia, con una telefonata ad avvisare il primo cittadino che ribadisce il valore del Leonka. “Un valore storico e sociale nella nostra città”. “A mio parere – ha aggiunto – , questo centro sociale deve continuare ad emettere cultura, chiaramente in un contesto di legalità. Da anni e anni è un luogo pacifico di impegno. Confermo la volontà di mantenere aperta l’interlocuzione con i responsabili delle attività del centro sociale”.

