Sala non si presenta in aula, FdI protesta leggendo giornali

agenzia

I consiglieri, ormai possiamo sapere cosa succede solo così

MILANO, 12 MAG – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non si è presentato in Consiglio comunale per riferire sulle inchieste relative all’urbanistica come avevano chiesto e così i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno bloccato i lavori dell’aula con una curiosa protesta. Gli esponenti del partito si sono seduti al centro dell’aula per leggere dei quotidiani, spiegando che ormai le notizie sulla città le possono sapere solo dai giornali. “I consiglieri comunali ormai possono informarsi solo leggendo i giornali perché il sindaco non viene in aula a riferire – ha spiegato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Riccardo Truppo -, avete trasformato il Consiglio comunale in una sala lettura”. “Se il nostro lavoro è apprendere le notizie dai giornali allora invito tutti a leggere il giornale e a non aspettarsi che il sindaco scenda in aula – ha aggiunto -. Invito tutti a unirsi a noi in questo momento di lettura in attesa di capire cosa succede a Milano. Noi abbiamo il diritto di informazione”. La seduta è stata quindi sospesa per circa 15 minuti per poi riprendere regolarmente. Truppo ha poi spiegato che il partito intende replicare la protesta ad ogni seduta di Consiglio fino a quando il sindaco non riferirà in aula.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA