Sala: ‘Nuovo assessore Urbanistica lo decideremo a settembre’

agenzia

Il sindaco: 'Tempi stretti su San Siro, ma possiamo farcela'

MILANO, 28 LUG – “Decideremo in settembre, ma utilizzeremo agosto per analizzare tutte le possibilità. La situazione è delicata e voglio fare qualcosa che sia ben ponderato”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala risponde così ai giornalisti che, a margine del Consiglio comunale, gli chiedono quando sarà nominato il nuovo assessore all’Urbanistica. “Non si tratta soltanto di scegliere una persona – ha spiegato il primo cittadino -, non possiamo ridurre tutto al nome di un assessore. Bisogna concordare cosa fare, qual è il programma da applicare”. Dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi, per cui la Procura ha chiesto l’arresto nell’ambito delle inchieste sull’urbanistica, le deleghe sono state temporaneamente assegnate alla vicesindaca Anna Scavuzzo. Sala ha poi parlato della vendita dello stadio a San Siro: “Confermo – ha detto – la mia intenzione di lavorarci in settembre, poi vedremo un po’ come reagirà il Consiglio. I tempi sono stretti, ma possiamo comunque farcela”.

