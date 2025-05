Sala: ‘Sulla scuola a Ramelli la destra poteva pensarci prima’

agenzia

'Sono stati al governo tanti anni, perché adesso si svegliano?'

MILANO, 26 MAG – Il presidente del Senato Ignazio La Russa si aspetta il sostegno del sindaco Giuseppe Sala per l’intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della gioventù ucciso 50 anni fa. “La questione la buttano addosso a me perché politicamente gli fa comodo – ha osservato Sala a margine di una conferenza stampa in Comune -. Ma sono stati al governo tanti anni e potevano pensarci, perché adesso?”. “Vedo che anche il deputato di FdI De Corato se ne lamenta. De Corato è stato vicesindaco – ha detto -, il centrodestra ha governato a lungo la città, si svegliano adesso con la richiesta? Così è sempre comodo”.

