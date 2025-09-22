Sala, vandalismo violenti non aiuta causa palestinese

agenzia

Il sindaco, nelle ultime settimane manifestazioni pacifiche

MILANO, 22 SET – “Il vandalismo di oggi, causato da frange violente, non trova giustificazione e certamente non aiuta la causa di Gaza”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta quanto sta avvenendo in città, con gli sconti tra manifestanti e forze dell’ordine. “In queste ultime settimane si sono succedute a Milano manifestazioni molto partecipate a difesa della causa Palestinese, sempre in maniera pacifica”, conclude,

