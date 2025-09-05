Sala, voto anticipato a Milano? Non sono uno che scappa

agenzia

Il sindaco, ma credo che una anticipazione non serva a nessuno

MILANO, 05 SET – “Non credo che un’anticipazione” del voto a Milano “serva a nessuno ma nel caso io non sono certo uno che scappa”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala arrivando alla festa del Pd milanese, in risposta ai cronisti che gli hanno chiesto se rimarrà fino alla fine del mandato e non pensa a dimettersi prima. Il leader della Lega Matteo Salvini ha invece auspicato più volte che in città si vada ad un voto anticipato. “Per come sono fatto io credo che sia un tema di senso del dovere. E poi che senso avrebbe? L’ho detto più volte che non so neanche a chi farebbe comodo – ha aggiunto -. Il 2027 sarà un anno delicatissimo in cui faremo le politiche, le amministrative, chissà anche le regionali, tutto può essere. Ho visto oggi il mio amico Attilio Fontana bello tonico”, ha concluso.

