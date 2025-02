Salò ci riprova, mozione per togliere cittadinanza a Mussolini

agenzia

In passato già andati a vuoto due tentativi, voto il 26 febbraio

BRESCIA, 19 FEB – Il sindaco di Salò Francesco Cagnini ha deciso di portare al prossimo consiglio comunale in programma il 26 febbraio la mozione firmata lunedì sera dalla maggioranza per togliere la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, datata 1924. Si tratta del terzo tentativo a Salò e nei precedenti due casi la proposta non era passata. Ora l’amministrazione di centrosinistra spera di raggiungere la maggioranza per poter chiudere i conti con il passato legato al Duce.

