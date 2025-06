Salvadori si autosospende da FdI dopo post su Goebbels

agenzia

Consigliere Bolzano si scusa, 'nazismo e fascismo lontani da me'

TRENTO, 21 GIU – “Prendo atto della decisione dei massimi organi di partito di verificare la mia posizione in merito al post social per il quale mi sono reso conto di aver offeso la sensibilità di molti”. Diego Salvadori, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bolzano, si scusa così per il post in merito all’esposizione della bandiera arcobaleno al Noi Techpark in cui cita il ministro della Propaganda del Terzo Reich Joseph Goebbels. “Sono pronto ad assumermi le mie responsabilità per ciò che è successo, autosospendendomi da questo momento da tutti i miei incarichi in Fratelli d’Italia fino a decisione dei Probiviri. Per gli stessi motivi ho scelto di sospendere anche i miei account social”, aggiunge Salvadori che, dopo le polemiche sollevate per aver citato il braccio destro di Adolf Hitler, ribadisce la sua “totale e assoluta estraneità a qualsiasi forma di incitamento a regimi totalitari. Ripudio con fermezza il nazismo come il fascismo – sottolinea – sono quanto di più lontano ci sia dal mio pensiero politico e personale. Mi assumo tutte le responsabilità per la citazione assolutamente inopportuna e mi scuso ancora una volta con chiunque si sia sentito ferito nella propria sensibilità”.

