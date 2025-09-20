Salvini arriva a Pontida, ‘sto meglio’

agenzia

In mattinata aveva annullato gli impegni per controlli medici

ROMA, 20 SET – Il leader della Lega, Matteo Salvini, è a Pontida. In mattinata il suo partito aveva fatto sapere che il vicepremier per controlli medici aveva annullato tutti gli impegni odierni, inclusa quindi la partecipazione all’evento della Lega giovani a Pontida del pomeriggio, assicurando che sarebbe stato presente domani alla tradizionale festa della Lega. A chi gli domandava delle sue condizioni di salute, Salvini ha risposto: “Meglio”.

