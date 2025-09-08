Salvini, basta morti, liberiamo Gaza dall’oppressione di Hamas

agenzia

"Bisogna impegnarsi per la pace come sta cercando di fare Trump"

ROMA, 08 SET – “Altro sangue innocente versato. Basta odio, basta terrorismo, basta morti. Bisogna lavorare per la liberazione degli ostaggi rapiti dai tagliagole islamici, liberare la popolazione civile di Gaza dalle sofferenze e dall’oppressione di Hamas, impegnarsi per la pace, come sta cercando di fare anche in queste ore il presidente Trump”. Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, commentando l’attentato avvenuto a Gerusalemme.

