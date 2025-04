Salvini, codice Ateco per prostitute passo avanti di buonsenso

agenzia

Controlli sanitari, tasse e lotta a tratta, senza giudizi morali

ROMA, 11 APR – “Un passo in avanti verso buonsenso e legalità, come da sempre proposto e sostenuto dalla Lega”. Lo afferma sui social il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini, commentando la nuova classificazione Ateco 2025 sviluppata dall’Istat, in cui anche la prostituzione e le attività di escort hanno un proprio codice. “Controlli sanitari, pagamento delle tasse, contrasto alla tratta e allo sfruttamento, locali dedicati, nessun giudizio morale” scrive Salvini, e poi rivolto ai suoi follower domanda: “Che ne pensate?”.

