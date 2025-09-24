Salvini, con raddoppio linea un’ora in meno Ancona-Roma in treno

agenzia

Ministro a Genga in cantiere per lavori sulla Orte-Falconara

GENGA, 24 SET – “Diciamo che adesso una persona per andare da Ancona a Roma in treno ci mette più di tre ore e mezza, a lavori ultimati si guadagnerà più di un’ora, quindi due ore e un quarto, due ore e mezza, e quindi ti cambia la vita per i territori, per i sindaci”. La chiosa del ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine di un sopralluogo a Genga (Ancona) nel cantiere per di Rete Ferroviaria Italiana al Lotto 2 dei lavori per il raddoppio della tratta Orte-Falconara. “Questa è una ferrovia che ha 150 anni, fatta dallo stato della Chiesa a fine 800”, ha ricordato il vice premier e leader della Lega che da ieri è nelle Marche per un tour in vista delle elezioni regionali nelle Marche ci terranno il 28 e 29 settembre, per vari appuntamenti fino a venerdì 26. “Poi ci sono anche le Grotte di Frasassi, arrivano centinaia di migliaia di turisti, – ha aggiunto – però penso soprattutto ai marchigiani, agli anconetani, ai pendolari, ai lavoratori, agli studenti: metterci un’ora e un quarto di meno da Roma ad Ancona è qualcosa di importante”. “Se aggiungiamo i lavori sulla Statale, anche qua fermi da anni, che sono ripartiti e chiuderanno entro il 2026, – ha detto ancora Salvini – vuol dire che noi abbiamo 5 miliardi di cantine aperte nelle Marche. Lascio agli altri le chiacchiere, le promesse, le polemiche. – ha concluso – Noi per i marchigiani stiamo mettendo a terra, su strada, ferrovie, porti, aeroporti, il recupero delle case, 5 miliardi”.

