Salvini e il processo Open Arms, La Russa rompe il fronte della destra: «Il ricorso dei pm di Palermo? E’ legittimo»

Il caso

Intervista al Giornale di Milano del presidente del Senato

«Premesso che sono felice dell’assoluzione di Salvini e che sono certo vincerà anche in Cassazione, vado tuttavia controcorrente e dico che la magistratura ha diritto di fare ciò che le leggi le consentono. E’ normale che nel nostro ordinamento giuridico un pm possa ricorrere contro una sentenza di assoluzione”. Lo dice intervistato dal Giornale, Ignazio La Russa, presidente del Senato, tornando sulla decisione della Procura di Palermo di ricorrere in Cassazione sul giudizio Open Arms.«In questo caso i pm hanno scelto di ricorrere in Cassazione anziché in appello forse perché hanno capito che il giudizio di primo grado, nel merito, non poteva essere facilmente contestato. Hanno fatto un ricorso in punta di diritto non in punta di fatto. Potevano farne a meno. Ne sono convinto. E credo che avrebbero fatto meglio a farne a meno. Ma non grido allo scandalo», conclude.

