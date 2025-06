Salvini, fini politici opposizione, butta maschera su referendum

agenzia

Giocano al lotto? Vittoria c'è solo con 50% più 1 degli elettori

ROMA, 06 GIU – “Cosa vuol dire? Giocano al lotto? Il referendum vince se prende il 50 per cento più uno degli elettori, sotto perde. Quindi se lo vogliono usare per motivi politici gettano la maschera, non gli interessa in realtà il tema del lavoro e della cittadinanza lo usano come battaglia politica per questo non penso che raggiungeranno il quorum”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della visita al Villaggio dell’Arma a Villa Borghese replicando ai cronisti dell’ipotesi che oltre 12,5 milioni di cittadini vadano a votare considerata dal centrosinistra comunque come un segnale politico anche se il quorum non fosse raggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA