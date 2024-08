agenzia

Il vicepremier conferma il nome durante una diretta social

ROMA, 19 AGO – “Raffaele Fitto ha tutti i numeri per essere un ottimo commissario europeo indicato da questo governo”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta sui social, all’indomani dell’incontro in Puglia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

