Salvini, Hamas va eradicata prima di ogni ragionamento

agenzia

Mi fa orrore che si mettano su stesso piano Trump e terroristi

ROMA, 11 FEB – Con Netanyahu “abbiamo ragionato di ciò che è stato e che sarà. Sono ore delicate, conto che il buonsenso” consenta di non riportare “indietro le lancette dell’orologio. Trovo singolare che alcuni media abbiano messo sullo stesso piano Trump e Hamas, addirittura dicendo che le parole di Trump potrebbero essere un rallentamento sulla via della pace secondo la denuncia di Hamas. Mi fa orrore che si metta sullo stesso piano le dichiarazioni di un’organizzazione terroristica, l’eradicazione della quale è presupposto per ogni altro ragionamento, con le parole” del presidente Usa. Così il vicepremier Matteo Salvini a Gerusalemme.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA