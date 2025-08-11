Salvini, ho fiducia in Trump per la pace Russia-Ucraina

agenzia

Vicepremier ospite alla Versiliana, fuori manifestanti pro Pal

MARINA DÍ PIETRASANTA (LUCCA), 11 AGO – “Ho fiducia che Trump riesca a fare quello che l’Europa in questi tre anni e mezzo non è riuscita a fare. E quindi a mettere attorno ad un tavolo i due contendenti, a convincerli se non a costringerli a trovare un accordo”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a margine dell’incontro che lo vede ospite de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) dove all’esterno del giardino alcune decine di antagonisti hanno atteso l’esponente di governo per una manifestazione pro Palestina. “Io nell’incontro in Alaska ci credo – ha aggiunto Salvini – e mi spiace che gran parte della stampa italiana preannunci il fallimento 4 giorni prima di un vertice che spero possa essere risolutivo. Non so come andrà, ma avere un incontro Trump-Putin-Zelensky piuttosto che non averlo è già una buona notizia. Se poi ci sarà un accordo e risparmieranno vite e altri mesi o anni di guerra sarà una notizia eccezionale. Chi attacca Trump prima del tempo dovrebbe quanto meno aspettare”.

