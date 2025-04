Salvini, ho visto Bossi, Lega va avanti unita e determinata

agenzia

L'ho incontrato lunedì e porterò il suo saluto al Congresso

ROMA, 03 APR – “Al congresso della Lega di Firenze sarò felice di portare il saluto di Umberto Bossi, che sono andato a trovare lunedì a Gemonio insieme a Roberto Calderoli. È stata l’occasione per abbracciare colui grazie al quale ho cominciato a fare politica e che ha dato speranza a tutti noi, ma soprattutto per aggiornarlo su alcune battaglie storiche della Lega, come l’autonomia e l’immigrazione, su cui i risultati stanno finalmente arrivando, grazie all’impegno di militanti e amministratori che non hanno mai mollato. Andiamo avanti, più uniti e determinati che mai!”. Lo riferisce il segretario della Lega, Matteo Salvini, che lunedì scorso ha avuto un lungo incontro con Bossi a Gemonio.

