agenzia

"Risorse da investire in sanità, una vittoria della Lega"

ROMA, 15 OTT – “Vittoria Lega! Previsti in manovra economica 3,5 miliardi da banche e assicurazioni da investire in sanità, come la Lega ha sempre auspicato. Bene così”. Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

