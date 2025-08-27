Salvini, in manovra flat tax e rottamazione delle cartelle

agenzia

'Entro la legislatura riforme autonomia, giustizia e premierato'

RIMINI, 27 AGO – “Nella legge finanziaria del prossimo autunno” ci saranno flat tax, pace fiscale e rottamazione delle cartelle, “questo si aspettano milioni di italiani e per questo come Lega abbiamo lavorato anche in questi giorni di agosto”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una intervista a ilSussidiario.net in occasione del Meeting di Rimini. Quanto alle priorità per la seconda parte della legislatura per Salvini c’è “lavoro, lavoro e ancora lavoro. Ogni cantiere aperto, vede l’Italia più sicura e veloce, oltre a pagare stipendi a imprese e operai. E chiudere ovviamente alcune grandi riforme attese da tempo: autonomia, premierato, giustizia”.

