Salvini, inciucio in Ue è offesa all’Italia, serve alternativa

agenzia

Von der Leyen e soci si stanno spartendo le poltrone

ROMA, 26 GIU – “E’ vergognosa l’arroganza dei burocrati europei che in queste ore si stanno spartendo le poltrone nonostante il voto popolare abbia bocciato le politiche di questa commissione. L’inciucio tra popolari e socialisti non può essere il futuro, è un’offesa all’Italia, ai francesi che voteranno tra poco e agli europei che hanno chiesto un cambiamento. La Lega, nonostante questi spartitori di poltrone, sta lavorando per una alternativa possibile e doverosa che rimetta al centro il lavoro, la sicurezza e le famiglie, non le poltrone che von der Leyen e soci si stanno spartendo”. Lo dice il vicepremier leghista Matteo Salvini in un video.

