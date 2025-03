Salvini, leggo di guerra con Meloni sugli Usa ma non esiste

agenzia

E su Kiev dice: 'accompagniamo il processo di pace di Trump'

ROMA, 22 MAR – “Ieri ho parlato al telefono con il vicepresidente americano Vance e ho letto alcuni giornali che parlando di guerra con Meloni” sui contatti con gli Stati Uniti, ma “siamo su scherzi parte, non è giornalismo”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo in videocollegamento con la scuola di formazione politica del suo partito, definendo quelle ricostruzioni “retroscena inesistenti e surreali”. Il leader della Lega poi è tornato a parlare del conflitto in Ucraina: “Quei dieci minuti alla Casa Bianca con Trump, Vance e Zelensky hanno segnato un cambiamento totale del modus operandi: al di là di qualsiasi possibile critica, è oggettivo che Trump in due mesi sta facendo più per la pace di quello che altri hanno fatto in anni, anni e anni. Non lo dico perché mi metto il cappellino o la maglietta: è oggettivo”. “La pace è un bene supremo da cui discende il benessere economico – ha aggiunto -. Dobbiamo stare vicini a questo rinnovato clima di disarmo e pacificazione, bisogna aiutare, accompagnare questo benedetto processo di pace, senza parlare di carri armati o 800 miliardi…”.

