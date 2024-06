agenzia

Con le risse non avvicini la gente

ROMA, 14 GIU – “Quando in Parlamento ci sono scene di risse non è che avvicini la gente”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a Radio Libertà sull’astensionismo e gli scontri in Parlamento. Alle provocazioni “bisogna rispondere con atre idee, non cedere alle provocazioni”.

