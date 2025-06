Salvini, modifica sui mandati possibile entro l’autunno

agenzia

Se si fa legge si.Non per Zaia, Salvini, Fedriga ma per la gente

ROMA, 06 GIU – La modifica per sbloccare i mandati di governatori e sindaci si potrebbe fare in tempo per l’autunno? “Si, se facciamo veloci si”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando a margine della visita al Villaggio dell’Arma a Villa Borghese. E rimetterebbe in campo Zaia? “Non facciamo le leggi per una persona”, replica Salvini che aggiunge “il principio e’: in questo momento storico c’è la fila di gente disponibile a fare il sindaco con tutti i problemi che ci sono? O il governatore? Non sempre, se ne trovi uno bravo è giusto che la gente se lo possa tenere stretto per tutte le volte possibile. Non è per Zaia, per Fedriga, per Salvini, se siamo convinti la facciamo, sennò andiamo avanti”

