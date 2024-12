Salvini, per Turetta sarebbe corretto lavoro duro in carcere

agenzia

"Così in galera non sarebbe del tutto a carico degli italiani"

ROMA, 03 DIC – “Giusto così. Ora sarebbe corretto obbligarlo anche a lavorare duramente, in carcere, per evitare che la sua permanenza in galera sia completamente a carico degli italiani”. Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, commentando la condanna di Filippo Turetta all’ergastolo per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin.

