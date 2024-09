Salvini, riforma del voto in condotta grande vittoria della Lega

agenzia

Tra novità bocciato con il 5 in condotta, rimandato con il 6

ROMA, 25 SET – “Una grande vittoria della Lega: è finalmente legge la riforma voluta dal ministro Valditara su voto in condotta e valutazione. Tra le principali novità: bocciatura con il 5 in condotta, rimandato a settembre con il 6;ritorno dei giudizi sintetici nelle scuole primarie (da ottimo a insufficiente). Multa fino a 10mila euro per chi offende o aggredisce personale scolastico. Una riforma di buonsenso che rimette al centro l’educazione, il rispetto e un sano rapporto tra studenti e docenti. Bene così!”. Lo scrive su X il leader della Lega Matteo Salvini.

