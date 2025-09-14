Salvini, rivedere regole Isee, basta bonus sempre agli stessi

agenzia

'L'abbiamo portato in discussione come Lega e c'è un confronto'

ROMA, 14 SET – “Ne ho parlato anche con Giorgetti, penso, e l’abbiamo portato come Lega in discussione e c’è un confronto in maggioranza, che sia giusto rivedere le regole dell’Isee perché tutti i bonus vanno troppo spesso sempre agli stessi”. Lo ha detto Matteo Salvini in collegamento alla festa dell’Udc, in vista anche della preparazione della manovra.

