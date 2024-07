Salvini, ‘Roma chiede fondi? Non moltiplico pani e pesci’

agenzia

"Ha le sue esigenze, come le hanno Napoli, Torino..."

ROMA, 17 LUG – “Il Campidoglio chiede più risorse del Fondo Nazionale Trasporti? Tutti i sindaci chiedono più soldi, e cerchiamo di fare il possibile: io non moltiplico i pani e i pesci. Però stiamo investendo in opere pubbliche decine di miliardi di euro come non si vedeva dal dopoguerra. Quindi cercheremo di fare meglio per tutti. Però Roma ha le sue esigenze, come le hanno Napoli, Torino…”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini a margine del sopralluogo ai cantieri giubilari di Piazza Pia a Roma. Ieri nel corso di una iniziativa sui trasporti, l’amministrazione Gualtieri aveva quantificato in 20 miliardi il fabbisogno per le infrastrutture di Roma da qui al 2040. “Noi – ha risposto in merito Salvini – già oggi stiamo investendo 40 miliardi di Pnrr al ministero dei Lavori pubblici e tra sistema ferrovie e Anas abbiamo un piano dei lavori nei prossimi 10 anni che si avvicina ai 200 miliardi. Roma è la Capitale e avrà una particolare attenzione come tante altre citta che hanno tanti altri problemi. Per me non ci sono citta di serie A e B”.

