Salvini: «Se Von der Leyen non azzera il green deal sarà un disastro»

«Se la von der Leyen non azzera subito il Green Deal, sarà un disastro annunciato». Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una intervista a ilSussidiario.net in occasione del Meeting di Rimini. «Confido che finalmente il Ppe sappia smarcarsi dalle follie ideologiche dei socialisti, che danneggiano economia e ambiente. Senza rivedere queste scelte sbagliate, purtroppo mi aspetto danni incalcolabili per famiglie e imprese, nessun vantaggio ambientale, grandi favori alla Cina».

