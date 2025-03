Salvini sente Meloni, Lega collante della maggioranza

agenzia

In bocca al lupo alla premier, e scherzano su presunti liti

ROMA, 18 MAR – “Questa mattina il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha sentito la Presidente Giorgia Meloni prima del suo intervento in Senato per farle l’in bocca al lupo. Meloni e Salvini, in un clima come sempre cordiale e amichevole, hanno scherzato sugli ennesimi retroscena che raccontano di presunti litigi. Salvini ha ribadito a Meloni che la Lega è ‘il collante della maggioranza’”. Lo riferisce una nota degli staff, in cui “si ribadisce che Meloni e Salvini si sentono tutti i giorni dall’inizio della legislatura e continueranno a farlo. Salvini, come annunciato da giorni, è all’estero tra Varsavia e Bruxelles per lavorare ai dossier-infrastrutture”.

