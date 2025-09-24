Salvini: “Spero che nessuno usi i bimbi di Gaza per causare un autunno caldo”

Le dichiarazioni

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un’intervista a QN

“Spero che nessuno usi i bimbi di Gaza per causare un autunno caldo o quella rivolta sociale auspicata in modo irresponsabile da Maurizio Landini”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un’intervista a QN. “Le violenze dell’altro giorno, con stazioni prese d’assalto, decine di donne e uomini delle forze dell’ordine ferite, disordini perfino in porti e autostrade sono gravissime e inaccettabili”, ha ribadito. Sulla mozione annunciata dalla premier Giorgia Meloni per il riconoscimento della Palestina, a condizione che vengano liberati gli ostaggi e che venga cacciata Hamas, “è una posizione equilibrata. Per riportare la pace e riconoscere la Palestina è necessaria la cancellazione di Hamas. L’obiettivo finale è due popoli, due Stati”. Infine, sulle elezioni regionali in Veneto “squadra che vince non si cambia, come abbiamo scelto di fare nelle Marche e in Calabria. Il Veneto è un modello di buongoverno a livello internazionale, grazie all’impegno di tutti, e in questi anni la Lega è cresciuta tanto sui territori”. Il governatore uscente Luca Zaia sarà il capolista della Lega e “sarà uno straordinario valore aggiunto”, conclude.

