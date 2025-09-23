agenzia
Salvini su immunità per Salis, ‘vergogna chi sbaglia non paga’
"Poltrona salva, dignità persa"
ROMA, 23 SET – “Chi sbaglia, non paga”. Lo scrive su X il leader della Lega Matteo Salvini commentando il voto della commissione Affari Giuridici del Parlamento europeo che ha respinto la revoca dell’immunità per l’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. Il vicepremier allega anche una foto della Salis con la scritta “Vergogna, vergogna, vergogna. Poltrona salva, dignità persa”.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA