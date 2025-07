Salvini su Open Arms, ‘c’è chi non si rassegna, andiamo avanti’

agenzia

"Il Tribunale mi ha assolto, difendere i confini non è reato"

MILANO, 18 LUG – “Ho fatto più di trenta udienze, il Tribunale mi ha assolto perché il fatto non sussiste riconoscendo che difendere i confini non è un reato. Evidentemente qualcuno non si rassegna, andiamo avanti: non mi preoccupo”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine dell’inaugurazione del Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera presso la sede del Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche a Milano. Sui social, poi, il leader della Lega ha scritto: “Difendere l’Italia e i suoi confini non è un reato”.

