agenzia

"Non porto via il lavoro agli altri"

ROMA, 14 MAG – “Sono convinto che si troverà una soluzione. Non è un mio dossier, non porto via il lavoro ad altri, mi occupo di infrastrutture”. Lo ha detto il vicepremier leghista Matteo Salvini a margine della presentazione di un libro al Maxxi interpellato sulle tensioni sul superbonus.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA