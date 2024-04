Salvini: «Sulle ferrovie in Sicilia passiamo dalle parole ai fatti»

trasporti

Il vicepremier e ministro ha espresso la sua soddisfazione per l'avanzamento dei lavori della tratta Messina-Catania

“Dalle parole ai fatti: partite le attività propedeutiche di scavo per i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina-Catania, parte del nuovo tracciato ad alta capacità che unirà le due città con Palermo”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha espresso la sua soddisfazione per l’avanzamento dei lavori della tratta siciliana. Si tratta dei lavori per la galleria Sciglio, uno dei principali interventi previsti per la nuova linea Messina-Catania, con i suoi oltre 9 chilometri di lunghezza. “Un importante passo avanti per rendere la Sicilia competitiva anche nei trasporti. Un tassello che rientra nel più grande progetto per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia, insieme con i progetti di AV sulla Salerno – Reggio Calabria e l’implementazione dei trasporti regionali” fa sapere il Mit.

