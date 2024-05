Salvini, Tajani sbaglia a prendersela con Le Pen

agenzia

Con lei totale sintonia. Spero ricostruire centrodestra europeo

ROMA, 22 MAG – La videochiamata con Le Pen “è andata benissimo, c’è totale sintona”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini parlando con i cronisti in Transatlantico. “Si riunisce il gruppo – ha aggiunto – poi se uno dice tra le SS c’erano belle persone siamo al di là bene male”. “Spero di riuscire a ricostruire il centrodestra europeo – ha aggiunto – certo quando Tajani se la prende anche con la Le Pen secondo me sbaglia. Noi lavoriamo per unire”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA