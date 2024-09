Salvini torna sul caso Open Arms: «Nessuna intenzione di patteggiare o dimettermi»

Politica

«Ritengo fosse il mio dovere difendere i confini» ha detto il ministro su Radio Radio

Il ministro Matteo Salvini torna sul caso Open Arms: «Se mi assolvono continuo a fare il mio lavoro, se venissi condannato lo ritengo profondamente ingiusto, troveremo altri che ci danno ragione. Non ho nessuna intenzione patteggiare, mediare o dimettermi, ritengo fosse il mio dovere difendere i confini».Queste le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti commentando, su Radio Radio, la richiesta di condanna a sei anni nell’ambito del processo per il blocco imposto allo sbarco dei migranti soccorsi dalla nave della Ong.