Salvini, Ue costruita su arroganza di chi salta la fila

agenzia

"Per Bruxelles ora pericolo gli Usa. Poi Cina...Sono fuori fase"

ROMA, 12 APR – L’Unione europea come “un club, dove noi paghiamo la nostra tessera associativa e c’è chi ha la tessera gold e fa quello che vuole. Io non sono anti, ma pro. Io odio l’arroganza e la violenza di chi salta la fila”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini aprendo la decima edizione della scuola politica della Lega, in corso a Roma. Adesso, secondo la Ue, ha detto ancora Salvini dal palco, “il pericolo e la minaccia vengono da Washington, poi verranno da Pechino, Gerusalemme… A Bruxelles sono fuori fase: prima hanno usato la parola riarmo, poi hanno cambiato il nome da Rearm Eu a Readiness 2030, cioè Prontezza 2030. Allora, siamo ad aprile 2024 e parlare di prontezza 2030 è un ossimoro. Quindi noi spendiamo ora in armi e nel 2030 ci difenderemo?”.

