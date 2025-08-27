Salvini, Veneto a guida Lega, cambiare sarebbe un errore

agenzia

'E' esempio eccellente,spero in un accordo chiaro al più presto'

RIMINI, 27 AGO – “Spero di sì, ne parleremo con gli alleati e confido avremo un accordo chiaro al più presto. Il Veneto è un esempio di eccellente governo: sarebbe un errore cambiare lo schema di un centrodestra a guida leghista”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini risponde a ilSussidiario.net – in una intervista in occasione del Meeting di Rimini – che chiede se ci sarà una lista Zaia in Veneto e a che punto sia il centrodestra nella definizione delle candidature per le regionali.

