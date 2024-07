Salvini, voto Francia utile per Ue, folle allarme estremismo

agenzia

Mercati scommetterebbero su sconfitta destra? Mi sembra strano

ROMA, 01 LUG – Quando votano “i cittadini hanno sempre ragione” e le elezioni francesi sono “utili anche a livello europeo” visto che a Bruxelles “stanno costruendo la stessa ipotesi di alleanza”. “Le Pen ha preso i voti di oltre un terzo dei francesi” e questo “allarme estremismo è folle” perché non è “estrema destra ma un movimento alternativo alla sinistra” per cui hanno votato tanti “lavoratori”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Radio1. Quanto al patto di desistenza, ha commentato: “Mi pare curioso che coloro che hanno protestato in piazza contro Macron” ora si alleino “per paura di perdere il posto. Poi uno si chiede perché la gente non va a votare”. Al giornalista che gli ha chiesto un commento sui mercati in rialzo che starebbero scommettendo sulla sconfitta al secondo turno della destra francese, Salvini ha risposto: “Che i mercati scommettano sul caos mi sembra davvero strano”.

